Будущее Intel и ее планы по расширению производства в США остаются под вопросом, и многие наблюдатели будут внимательно следить за развитием событий в ближайшие недели.

В условиях заморозки строительства новых заводов в Европе, Intel сосредоточила усилия на расширении своих производственных мощностей в США. Компания активно работает над получением целевых субсидий от правительства, и, по данным Financial Times, планирует завершить этот процесс до конца текущего года.

В марте 2024 года представители Министерства торговли США заявили о намерении предоставить Intel необходимые средства для строительства новых производственных объектов на территории страны. Однако это заявление не гарантировало автоматического выделения субсидий. Перед тем как получить финансирование, Intel должна пройти процедуру аудита и предоставить правительству уверенности в том, что средства будут использованы эффективно и принесут ощутимые результаты.

Если Intel удастся успешно пройти все этапы согласования, сумма в $8,5 млрд станет самой крупной субсидией, выделенной в рамках «Закона о чипах», принятого в конце 2022 года. Этот закон был разработан для стимулирования роста и конкурентоспособности американской полупроводниковой отрасли.

Переговоры между Intel и правительственными чиновниками находятся на продвинутой стадии, однако источники сообщают, что окончательный успех пока не гарантирован. В случае, если компания решит продать часть своего бизнеса, это может негативно сказаться на достигнутых договоренностях о субсидиях. В последние недели ходили слухи о возможной покупке активов Intel со стороны таких компаний, как Qualcomm, Broadcom и Arm.

Для Джозефа Байдена, который вскоре покинет пост президента после выборов 5 ноября 2024 года, поддержка Intel в качестве ключевого игрока в возрождении национальной полупроводниковой промышленности является важным аспектом его политики. Не исключено, что администрация Байдена постарается подтвердить выделение субсидий до выборов, чтобы подчеркнуть свои достижения в этой области.

Будущее Intel и ее планы по расширению производства в США остаются под вопросом, и многие наблюдатели будут внимательно следить за развитием событий в ближайшие недели.