Команда «Яндекса» представила значительное обновление для своего сервиса потоковой музыки. Теперь более полумиллиона музыкальных клипов доступны для просмотра всем пользователям «Яндекс Музыки».

Клипы можно найти на страницах артистов, а также в новой персонализированной подборке «Время клипов», которая отображается на главном экране приложения. Эта подборка формируется автоматически, основываясь на музыкальных предпочтениях каждого слушателя. Таким образом, пользователи смогут легко находить клипы своих любимых исполнителей и открывать для себя новые треки.

Кроме того, обновление затрагивает и функцию поиска. Теперь пользователи могут находить музыкальные клипы через «Поиск» Яндекса по видео. Рекомендательные алгоритмы помогут предложить следующий клип, который будет похож на тот, что был запрошен ранее, что значительно упростит процесс поиска и просмотра.

Представители «Яндекса» отметили, что данное обновление особенно актуально для пользователей, сталкивающихся с проблемами медленной загрузки видео в интернете. С большим каталогом из более чем полумиллиона клипов от крупнейших мировых и локальных артистов, «Яндекс Музыка» предоставляет уникальную возможность наслаждаться качественным контентом без лишних задержек.



