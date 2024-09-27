Россия продолжает активно развивать свои технологии и укреплять позиции на международной арене

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации Ростех, объявил о проведении испытаний новых герконовых датчиков «Вулкан», предназначенных для систем автоматики и сигнализации на атомных электростанциях (АЭС). Эти инновационные приборы, разработанные для работы в условиях высоких температур и давления, являются первыми в своем роде, которые будут применяться на российских АЭС.

Датчики «Вулкан» созданы с учетом самых современных требований безопасности и надежности. Они могут функционировать при температурах до 350 градусов по Цельсию и выдерживать механические удары с ускорением до 150g. Кроме того, устройства обладают высокой сейсмостойкостью: они сохраняют работоспособность даже при максимальных расчетных землетрясениях.

По словам представителей «Росэлектроники», эти датчики предназначены для установки внутри задвижек паропроводов, где они будут контролировать процесс закрытия. Это критически важная функция, которая обеспечивает безопасность эксплуатации атомных станций. Важно отметить, что датчики «Вулкан» могут работать без электропитания, что делает их особенно ценными в условиях аварийных ситуаций.

Разработка датчиков осуществляется на Рязанском заводе металлокерамических приборов (РЗМКП), который является единственным в России предприятием, специализирующимся на производстве магнитоуправляемых герметизированных контактов. Ожидается, что до конца 2024 года будет завершен процесс сертификации этих уникальных приборов, что позволит внедрить их в эксплуатацию на атомных электростанциях страны.



