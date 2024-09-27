Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
В России проходят испытания уникальных суперстойких датчиков «Вулкан» для атомных станций
Россия продолжает активно развивать свои технологии и укреплять позиции на международной арене

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации Ростех, объявил о проведении испытаний новых герконовых датчиков «Вулкан», предназначенных для систем автоматики и сигнализации на атомных электростанциях (АЭС). Эти инновационные приборы, разработанные для работы в условиях высоких температур и давления, являются первыми в своем роде, которые будут применяться на российских АЭС.

Датчики «Вулкан» созданы с учетом самых современных требований безопасности и надежности. Они могут функционировать при температурах до 350 градусов по Цельсию и выдерживать механические удары с ускорением до 150g. Кроме того, устройства обладают высокой сейсмостойкостью: они сохраняют работоспособность даже при максимальных расчетных землетрясениях.

По словам представителей «Росэлектроники», эти датчики предназначены для установки внутри задвижек паропроводов, где они будут контролировать процесс закрытия. Это критически важная функция, которая обеспечивает безопасность эксплуатации атомных станций. Важно отметить, что датчики «Вулкан» могут работать без электропитания, что делает их особенно ценными в условиях аварийных ситуаций.

Разработка датчиков осуществляется на Рязанском заводе металлокерамических приборов (РЗМКП), который является единственным в России предприятием, специализирующимся на производстве магнитоуправляемых герметизированных контактов. Ожидается, что до конца 2024 года будет завершен процесс сертификации этих уникальных приборов, что позволит внедрить их в эксплуатацию на атомных электростанциях страны.


#россия #технологии
+
Написать комментарий (0)
Три российских пассажирских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения
ФАС проверяет рост цен на хлеб и молоко в 14 крупных торговых сетях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
2
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
7
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
15
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
ЛиАЗ возвращается к производству автобусов-«гармошек» после вынужденного перерыва
+
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
Antec выпустила кронштейн для вертикальной установки видеокарты в стандартных корпусах
1
Исследователи из Сеульского национального университета создали летающую тележку Palletrone
2
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
5
Приложение «Дом с Алисой» получило новые возможности работы со сценариями автоматизации
+
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
2
Чжао Чанцзян о внедорожнике BYD Denza N9: Конкуренты не смогут догнать нас в ближайшие пять лет
+
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
5
be quiet! представила панорамные корпуса с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
5

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
14
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
123
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
37
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
12
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Несбыточная Мечта Шешенбека
16:48
на что из того что я описал, ты тригернулся? подозреваю на всё
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
VladTag
16:41
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
ЧatoБoт
16:31
>...Зеленский вернется в Украину... В дупу он вернётся.
The Times: Зеленский вернется в Украину из Штатов без разрешения на дальнобойные удары по РФ
John Doe
16:26
При чём тут цена? Да и я 7800x3D за 32 брал
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Китя
16:23
В ДНС цена на 7800X3D и 14900K сейчас одинаковая 65т.р
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Никита Никитенко
16:19
Хм... выглядит как удобная штука. Не знал, спасибо. Но всё равно. Под винду делают бОльшую часть нужных инструментов, которые ты просто поставил, и доволен. В линуксе надо искать какие-то обходные пу...
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
Артём Николаев
16:17
Ещё хуже те, кто говорят, что ну и правильно, ну и нафиг не надо, и без него жили хорошо. И ладно это бабка из мема, но теперь и далеко не пенсионеры скудоумие включают.
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Несбыточная Мечта Шешенбека
16:16
Канализационный, ты о чём?
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
Александр399
16:15
U серия это у интел, вы о чем?Разговор о видеочипе, а не процессоре
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
Александр399
16:14
Я просто показал уровень производительности и да был старый стационарник 6700 16 1063 и на 780m теперь играю в те-же игры в тех же настройках. У amd очень мощная Встройка получилась Ограничения тольк...
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем