Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Apple откажется от внедрения функций ИИ на территории ЕС из-за нового законодательства
В условиях изменения законодательства и растущего давления со стороны регуляторов, будущее технологий искусственного интеллекта в регионе может оказаться под угрозой.

Компания Apple рассматривает возможность отказа от запуска своих новых функций на базе искусственного интеллекта, известного как Apple Intelligence, на территории Европейского Союза. Это решение связано с недавно принятой законодательной инициативой ЕС, регулирующей сферу искусственного интеллекта, к соблюдению которой обязаны присоединиться многие крупные технологические компании, включая OpenAI, Microsoft и Google.

Новый Закон об искусственном интеллекте представляет собой комплекс правил, направленных на контроль и регулирование использования технологий ИИ в различных отраслях. Важным аспектом этого законодательства является необходимость соответствия требованиям со стороны компаний, работающих с ИИ. На данный момент 115 организаций, включая таких гигантов как Adobe, Amazon и Samsung, согласились соблюдать новые правила.

Apple, в свою очередь, заявила о своей готовности «сотрудничать» с регуляторами ЕС для предоставления пользователям доступа к своим функциям ИИ. Однако на сегодняшний день нет никаких конкретных результатов или прогресса в этом направлении.

Согласно информации издания Politico, инициатива ЕС по внедрению мер контроля над ИИ столкнулась с трудностями на старте. Компании Meta и Apple выразили свои сомнения относительно соблюдения новых требований, что создает дополнительные сложности для реализации плана по регулированию ИИ в регионе. «Все компании и отрасли должны будут соблюдать правила, перечисленные в Пакте в рамках принятого в ЕС Закона об искусственном интеллекте», — отмечается в публикации.

Интересно, что Apple и Meta не впервые занимают схожие позиции по вопросам регулирования. Несмотря на то что эти компании часто конкурируют друг с другом в других аспектах бизнеса, в данном случае они объединены общими сомнениями относительно новых норм. Это подчеркивает растущее недовольство среди крупных игроков технологической отрасли по поводу жесткости новых правил.

* – Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, а её деятельность запрещена

#apple #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Morgan Stanley: iPhone 16 продаются хуже предыдущих поколений смартфонов Apple
ChatGPT теперь умеет общаться с пользователями различными голосами в новом расширенном режиме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
18
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
3
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
3
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE подтвердило ключевые характеристики смартфона
+
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
13
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Snapdragon 8 Gen 5 будет работать на частоте 5 ГГц
+
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+
Троянская программа Necro заражает Android-устройства
+
Джеймс Кэмерон вошёл в совет директоров Stability AI
+

Популярные статьи

"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
16
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
54
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
10
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
5
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
7
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
22:48
к тебе у многих тут личное .не обольщайся насчет ворворта .сейчас я минусить начну
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Артём Николаев
22:47
Интел норм!
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
lewile
22:46
Интересно на чем эти бредовые выводы сделаны? Майкрософт и Мета у которых контракты на хренолиард баксов на чипы Blackwell официально подтвердили что поставки отложены на 1 квартал 25 года... А тут уж...
NVIDIA в четвёртом квартале может выпустить до 450 000 ускорителей Blackwell
Gamandril
22:46
Откуда вам знать что нужно брать? Я вот не вижу смысла в огромных твердотельниках когда видишь за ту же цену 16 тб жесткий диск вместо 2 тб. Люди ошалели уже от повышенной емкости твердотельников хотя...
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
Nvidia&Intel Hater
22:45
6 гиговые давно выпускают.они ниже дна.вот 3 гиговую им надо впустить -вот была бы бомба
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Nvidia&Intel Hater
22:44
Только мазохист будет ставить сие поделие
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
swr5
22:41
Бла-бла-бла, методичку смени, тупые холуи американской дерьмократии.
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
l33t_h4x00r
22:41
В армии мирного времени примерно(!) 30-40% готовы к бою, в военное время 70 %...
Военкоры пишут, что российские МиГ-31К с гиперзвуковыми «Кинжалами» уничтожили сразу 4 самолёта F-16
sboxx
22:40
Все равно стремно
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
erno
22:39
И все советские республики. И что там еще в голову придет. Бред вам несут, а вы и впитываете. Своих мыслей, рассуждений не осталось. Вся эта пропаганд
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем