В условиях изменения законодательства и растущего давления со стороны регуляторов, будущее технологий искусственного интеллекта в регионе может оказаться под угрозой.

Компания Apple рассматривает возможность отказа от запуска своих новых функций на базе искусственного интеллекта, известного как Apple Intelligence, на территории Европейского Союза. Это решение связано с недавно принятой законодательной инициативой ЕС, регулирующей сферу искусственного интеллекта, к соблюдению которой обязаны присоединиться многие крупные технологические компании, включая OpenAI, Microsoft и Google.

Новый Закон об искусственном интеллекте представляет собой комплекс правил, направленных на контроль и регулирование использования технологий ИИ в различных отраслях. Важным аспектом этого законодательства является необходимость соответствия требованиям со стороны компаний, работающих с ИИ. На данный момент 115 организаций, включая таких гигантов как Adobe, Amazon и Samsung, согласились соблюдать новые правила.

Apple, в свою очередь, заявила о своей готовности «сотрудничать» с регуляторами ЕС для предоставления пользователям доступа к своим функциям ИИ. Однако на сегодняшний день нет никаких конкретных результатов или прогресса в этом направлении.

Согласно информации издания Politico, инициатива ЕС по внедрению мер контроля над ИИ столкнулась с трудностями на старте. Компании Meta и Apple выразили свои сомнения относительно соблюдения новых требований, что создает дополнительные сложности для реализации плана по регулированию ИИ в регионе. «Все компании и отрасли должны будут соблюдать правила, перечисленные в Пакте в рамках принятого в ЕС Закона об искусственном интеллекте», — отмечается в публикации.

Интересно, что Apple и Meta не впервые занимают схожие позиции по вопросам регулирования. Несмотря на то что эти компании часто конкурируют друг с другом в других аспектах бизнеса, в данном случае они объединены общими сомнениями относительно новых норм. Это подчеркивает растущее недовольство среди крупных игроков технологической отрасли по поводу жесткости новых правил.

* – Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, а её деятельность запрещена