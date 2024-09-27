Этот монитор станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное оборудование для работы в офисе или дома.

Компания Philips представила свой новый офисный монитор 27B2U6903, который обладает разрешением 4K UHD и поддерживает интерфейс Thunderbolt 4. Эта новинка предназначена для профессионалов, которым требуется высокая четкость изображения и удобные возможности подключения.

Монитор Philips 27B2U6903 оснащен IPS-матрицей с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Время отклика составляет всего 4 мс, а частота обновления — 60 Гц. Яркость дисплея достигает 350 кд/м², контрастность составляет 1000:1, а охват цветового пространства sRGB равен 96%, в то время как NTSC охватывает 110%.

Новый монитор предлагает широкий выбор портов для подключения: два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и один Thunderbolt 4 (Type-C), который поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт. Кроме того, имеется разъем LAN на 2,5 Гбит/с и стандартный аудиовыход 3,5 мм. Philips также оснастила модель USB-концентратором, включающим один USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) и четыре USB Type-A, один из которых поддерживает быструю зарядку по стандарту B.C 1.2.

Монитор Philips 27B2U6903 включает KVM-переключатель, что позволяет управлять несколькими компьютерами с одного набора периферийных устройств. Также стоит отметить энергоэффективную технологию PowerSensor 2. Эта функция автоматически переводит монитор и ПК в спящий режим, если пользователь отходит от компьютера, и возвращает их в рабочий режим по возвращении. Для активации этой функции требуется операционная система Windows 11.

Эргономическая подставка позволяет регулировать высоту экрана, а также его угол наклона и поворота.

Philips 27B2U6903 поступит в продажу до конца сентября по цене около £449,99 (примерно $600).