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Intel анонсировала Xeon 6900P: 128 ядер и 504 Мбайт L3-кеша
С выходом Xeon 6900P Intel вновь становится серьезным игроком на рынке серверных процессоров, предлагая конкурентоспособные решения для бизнеса и высокопроизводительных вычислений.

Компания Intel представила свой новый флагманский процессор Xeon 6900P семейства Granite Rapids: 128 полновесных P-ядра и 504 Мбайт кэша L3.

С выходом нового процессора Intel смогла не только догнать, но и в некоторых аспектах опередить AMD. В то время как AMD представила свои 128-ядерные EPYC Bergamo на базе архитектуры Zen4c, Intel теперь может предложить аналогичные характеристики с использованием высокопроизводительных ядер Redwood Cove.

Xeon 6900P построен на архитектуре Granite Rapids-AP и включает в себя пять моделей с количеством ядер от 72 до 128. По сравнению с 96-ядерным AMD EPYC Genoa, Xeon 6900P демонстрирует 2,1-кратное превосходство в некоторых вычислительных задачах, таких как OpenFOAM. В сценариях, связанных с искусственным интеллектом, например, при выполнении инференса ResNet50, Intel утверждает о превосходстве в 5,5 раза.

Интересно отметить, что Xeon 6900P поддерживает одновременную многопоточность (SMT), что позволяет системе с двумя процессорами обрабатывать до 512 потоков одновременно. Это делает новый процессор особенно привлекательным для приложений с поядерным лицензированием.

Каждое ядро Xeon 6900P имеет собственный кеш L2 объемом 2 Мбайта, а общий кеш L3 достигает внушительных 504 Мбайт. Это значительно увеличивает производительность в задачах, требующих высокой пропускной способности памяти, таких как высокопроизводительные вычисления (HPC) и сценарии с искусственным интеллектом.

Процессоры также оснащены 12-канальным контроллером памяти, который поддерживает модули DDR5-6400 и может работать на скорости до 8800 МТ/с благодаря поддержке MRDIMM. Это позволяет обеспечить высокую скорость передачи данных и минимальные задержки.

Xeon 6900P предлагает 96 линий PCI Express 5.0 с поддержкой CXL 2.0, что открывает новые возможности для подключения различных устройств. Шесть линий UPI обеспечивают межпроцессорное общение с пропускной способностью до 24 ГТ/с.

#intel #xeon 6900p
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