АвтоВАЗ продолжает работать над улучшением производственных процессов и решением текущих проблем, надеясь восстановить нормальный режим работы в ближайшее время.

АвтоВАЗ неожиданно остановил сборку автомобилей Lada Vesta. Как сообщает инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», причиной этого стала нехватка комплектующих для производства коробок передач.

Сборочная линия автомобилей Vesta была остановлена в 9:00, и производство не возобновилось в течение всего рабочего дня. Персонал, задействованный на этом участке, был перераспределен в другие подразделения завода, чтобы минимизировать последствия остановки.

Несмотря на временные трудности, ранее руководство АвтоВАЗа сообщало о положительной динамике продаж Lada Vesta, которая постепенно возвращает утраченные позиции на рынке. Особенно активным спросом пользуются универсалы, а версия SW Cross демонстрирует хорошие результаты, став альтернативой популярным кроссоверам.

Инсайдер из Тольятти, администратор паблика Avtograd News, активно делится информацией о ситуации на заводе, включая фотографии новой модели Lada Vesta NG и данные о нехватке комплектующих для других моделей, таких как Lada Granta.



