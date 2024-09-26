Ученые надеются, что их работа вдохновит дальнейшие исследования в области биомиметики и поможет создать устройства, способные не только выполнять задачи, но и чувствовать мир вокруг себя так, как это делает природа.

В Пекинском институте наноэнергетики и наносистем в сотрудничестве с Университетом Цинхуа была разработана уникальная многорецепторная искусственная кожа, вдохновлённая сенсорными возможностями утконоса.

Утконос, известный своими необычными характеристиками, обладает уникальной способностью обнаруживать электрические и механические изменения в своей среде. Его двойная сенсорная система позволяет ему находить пищу и избегать угроз, полагаясь не на зрение, а на сложные тактильные ощущения. Это вдохновение стало основой для новой разработки, которая обещает революционизировать подход к сенсорным технологиям.

«Моя дочь рассказала мне о документальном фильме об утконосе, который она смотрела. Она удивилась, узнав, что это яйцекладущее млекопитающее охотится без использования зрения. Этот вопрос вызвал во мне интерес к его сенсорным способностям и стал толчком для более глубокого изучения», — поделился ведущий автор исследования Ди Вэй.

Созданная учеными сенсорная система имитирует две ключевые функции утконоса: электрорецепцию и механорецепцию. Это позволяет искусственной коже не только точно определять объекты в непосредственной близости, но и собирать информацию на расстоянии с высокой чувствительностью. Такой подход может значительно улучшить работу роботизированных систем, позволяя им более эффективно взаимодействовать с окружающей средой.



