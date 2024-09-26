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Новостник
SK hynix запускает массовое производство 12-слойной памяти HBM3E ёмкостью 36 Гбайт
Благодаря новейшим технологиям, компания смогла уменьшить толщину чипов DRAM на 40%.

Южнокорейская компания SK hynix сделала важный шаг в области высокопроизводительной памяти, объявив о начале массового производства новейших 12-слойных стеков HBM3E ёмкостью 36 Гбайт.

Согласно официальному пресс-релизу, одним из ключевых клиентов SK hynix станет компания Nvidia, которая традиционно использует HBM для своих графических процессоров и вычислительных ускорителей. До недавнего времени максимальная ёмкость HBM3E составляла 24 Гбайта, что обеспечивалось 8-слойными стековыми решениями. Однако благодаря новейшим технологиям, компания смогла уменьшить толщину чипов DRAM на 40%, что позволило увеличить ёмкость стека на впечатляющие 50%.

Производство 8-слойных стеков HBM3E началось в марте этого года, и всего за шесть месяцев SK hynix смогла добиться значительного прогресса в разработке более ёмких решений. Новые 12-слойные стеки обеспечивают скорость передачи данных до 9,6 Гбит/с, что делает их идеальными для высоконагруженных приложений и задач в области искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Кроме того, улучшенные теплопроводные свойства новых стеков на 10% превосходят характеристики предыдущих моделей, что также способствует повышению общей производительности и стабильности работы систем.

#sk hynix
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Samsung и SK Hynix сосредоточились на разработке мобильной версии HBM
SK Hynix начинает массовое производство 12-слойного HBM3E уже в этом месяце
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Nvidia&Intel Hater
11:59
а что придумывать.честных тестов куча в инете.я тебе скрины уже привел как втой огрызок сосет
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
vpoluektov
11:59
А посмотреть и сравнить, раз уж пример есть? На кране fsr native дает размытость больше, чем dlss quality и taa native (и, раз уж на то пошло, и dlaa native - он в этом месте похож на этих двух). Чтоб...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:59
СамО придумал или мамка сказала?)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:58
скрины выше как твой просирает -але.ты слит и порвался чмошник
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:58
а ты долго будешь херней страдать .все знают твое гавно слито в унитаз
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:58
https://youtu.be/OnMEAW5VVUo?si=LR3Yik1BiEDQfzIS
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:57
у него там все гавно.проц с помойки .карта палит -твой дом сгорит.он показывал ,там все из говна и палок
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:57
Пруфы видоса 10900кф и ХРЮзена 5950x сверху, апшерон. Глаза разуй, как я тебя сливаю🕺🏼
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:57
вот не угалдал,я к нему никакого отношения не имею.у тебя нет пруфоф и ты пистабол.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
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