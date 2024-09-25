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Новостник
Mozilla обновила логотип - возвращение к корням и новый взгляд на брендинг
С новым брендингом Mozilla стремится укрепить свою позицию как лидер в области защиты прав пользователей и открытости в Интернете, возвращаясь к своим корням и одновременно смотря в будущее.

Компания Mozilla, известная своим популярным веб-браузером Firefox, представила обновленный логотип впервые с 2017 года. Это изменение стало частью более широкой стратегии по пересмотру брендинга, направленной на то, чтобы лучше отразить миссию компании и ее активистский дух.

Вместо прежнего стиля «Moz://a», новый логотип представляет собой простое написание названия «Mozilla» с использованием уникального шрифта. Важной деталью нового дизайна является флаг, который символизирует активизм и приверженность компании к открытости и инновациям.

Обновление логотипа также является данью уважения к историческим корням Mozilla, связанным с Netscape — одним из первых веб-браузеров, который сыграл ключевую роль в формировании Интернета, каким мы его знаем сегодня.

Mozilla Foundation, возглавляющая компанию, активно продвигает идеи открытости, инноваций и участия в Интернете. Она регулярно публикует отчеты о конфиденциальности, анализируя политику и практики крупных технологических компаний.

Эми Беббингтон, глава отдела по работе с брендом Mozilla, отметила, что новая система брендинга называется «От низов к правительству». Она направлена на то, чтобы находить отклик у различных групп: от разработчиков программного обеспечения до активистов и обычных пользователей. Эта стратегия призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон в борьбе за улучшение цифровой среды и защиту прав пользователей.

Обновление логотипа Mozilla — это не просто косметическое изменение, а важный шаг к переосмыслению роли компании в современном цифровом мире.

#mozilla
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