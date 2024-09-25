С каждым новым шагом Space Perspective приближается к своей цели — создать уникальный опыт для тех, кто мечтает увидеть нашу планету с высоты птичьего полёта.

Американская компания Space Perspective, занимающаяся разработкой туристических полётов на границу земной атмосферы с помощью воздушных шаров, достигла важного этапа в своей деятельности. В недавнем пробном полёте, который состоялся без пассажиров, была успешно запущена герметичная капсула Neptune-Excelsior на высоту 30 000 метров. Этот полёт стал значительным шагом к реализации коммерческих туристических путешествий.

Запуск состоялся в середине сентября с борта специального судна Marine Spaceport Voyager, расположенного у побережья Флориды. В ходе испытаний была протестирована работа подъёмного механизма, который обеспечивает подъем капсулы над палубой судна перед стартом. Это стало ключевым моментом в подготовке к будущим полётам с участниками.

Полёт был разделён на три равнозначные фазы, каждая из которых длилась около двух часов. На первом этапе капсула поднималась до высоты примерно 30 километров, что позволило создать уникальную возможность для наблюдения за Землёй и границей атмосферы. На второй фазе полёт продолжался на этой высоте, предоставляя потенциальным туристам возможность насладиться видами и сделать фотографии. Завершение полёта происходило в третьей фазе, где капсула плавно опускалась на Землю благодаря контролируемому стравливанию водорода из шара.

Space Perspective планирует использовать данные, полученные в ходе этого испытания, для дальнейшего улучшения своих технологий и подготовки к будущим коммерческим полётам. Ожидается, что первые туристические рейсы начнутся в ближайшие годы, открывая новые горизонты для любителей приключений и космических путешествий.

Компания продолжает привлекать внимание общественности и инвесторов, обещая сделать космические путешествия доступными для широкой аудитории. С каждым новым шагом Space Perspective приближается к своей цели — создать уникальный опыт для тех, кто мечтает увидеть нашу планету с высоты птичьего полёта.