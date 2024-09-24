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Behaviour Interactive поглотила Red Hook Studios, разработчика Darkest Dungeon
Новый владелец обязуется поддержать Red Hook Studios в том, что она делает лучше всего — в разработке игр, которые бросают вызов психике игроков.

Вслед за закрытием студии Midwinter Entertainment и отменой разработки Project T компания Behaviour Interactive, известная по Dead by Daylight, совершила еще одно приобретение. На этот раз жертвой стала Red Hook Studios, канадская команда, подарившая миру мрачную ролевую роглайк-серию Darkest Dungeon.

Behaviour Interactive подчеркивает, что Red Hook Studios сохранит свою полную независимость. Команда из 29 человек продолжит трудиться как отдельное подразделение.

Новый владелец обязуется поддержать Red Hook Studios в том, что она делает лучше всего — в разработке игр, которые бросают вызов психике игроков.

"Мы давно восхищаемся и наслаждаемся серией Darkest Dungeon (и иногда даже теряем сон из-за нее), поэтому приветствуем Red Hook в составе Behaviour как полностью независимую единицу — это сплошное удовольствие", - говорится в официальном заявлении Behaviour Interactive.

Пока что неизвестно, над какими проектами будет работать Red Hook Studios под крылом Behaviour Interactive. Однако фанаты Darkest Dungeon могут быть уверены, что команда продолжит создавать мрачные и захватывающие игры.

Red Hook Studios была основана в 2013 году Крисом Бурассом и Тайлером Сигманом. Студия прославилась своей серией Darkest Dungeon, которая сочетает в себе элементы ролевой игры, стратегии и roguelike. Первая игра серии была выпущена в 2016 году, а вторая находится в раннем доступе с 2021 года.

#behaviour interactive #darkest dungeon #red hook studios #darkest dungeon ii #darkest dungeon 2 #darkest dungeon the crimson court
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Behavior Interactive укрепляет позиции, приобретая разработчиков Darkest Dungeon
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