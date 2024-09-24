Это подтверждает, что классика никогда не устаревает и продолжает находить своих поклонников даже спустя десятилетия.

Британское издание Autocar недавно опубликовало рейтинг самых продаваемых автомобилей всех времен, и среди гигантов автопрома оказались и российские модели. ВАЗ-2105 и 2107, известные также как Lada Riva, заняли почетное седьмое место, что подчеркивает их значимость в автомобильной истории.

Первое место в рейтинге уверенно занимает Toyota Corolla, продажи которой с момента запуска в 1966 году превысили 51 миллион единиц. Этот автомобиль стал символом надежности и доступности, привлекая миллионы покупателей по всему миру.

На втором месте расположились пикапы Ford F-Series, которые с 1948 года разошлись тиражом более 43 миллионов экземпляров. Эти автомобили завоевали популярность благодаря своей прочности и универсальности.

Замыкает тройку лидеров Volkswagen Golf, который с 1974 года продан в количестве свыше 36 миллионов единиц. Этот хэтчбек стал настоящей иконой среди компактных автомобилей.

Интересно, что ВАЗ-2105 и 2107, которые известны как Lada Riva, заняли седьмое место в этом престижном списке. С момента своего появления в 1970-х годах эти автомобили стали символом российского автопрома и получили широкое признание как на внутреннем, так и на международном рынках.

Lada Riva была не только доступной, но и достаточно надежной моделью, что способствовало ее массовым продажам. За годы производства было реализовано более 20 миллионов экземпляров, что делает её одной из самых популярных моделей в истории.

В рейтинг также вошли такие известные модели, как Honda Civic, Opel Corsa, Nissan Sunny, Chevrolet Impala, BMW 3 серии и Renault Clio. Каждый из этих автомобилей оставил свой след в автомобильной культуре и продолжает радовать своих владельцев по всему миру.

Включение ВАЗ-2105 и 2107 в топ-10 самых продаваемых автомобилей — это не только повод для гордости для российского автопрома, но и свидетельство того, что даже в условиях жесткой конкуренции можно добиться значительных успехов. Это подтверждает, что классика никогда не устаревает и продолжает находить своих поклонников даже спустя десятилетия.