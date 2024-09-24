В условиях растущей конкуренции на рынке мобильных устройств такой успех говорит о высоком уровне доверия потребителей к бренду Huawei.

Спекулянты активно скупают устройство Huawei Mate XT для последующей перепродажи, и, согласно информации от mydrivers, накрутки на популярные версии достигают астрономических сумм.

На старте продаж в Китае Huawei Mate XT представлен в трех версиях:

- 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти за 2835 долларов;

- 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти за 3120 долларов;

- 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти за 3400 долларов.

Однако, как только новинка попала в руки перекупщиков, цены на устройства стремительно взлетели. На этой неделе версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти предлагалась за 3800 долларов, а черная версия с 1 ТБ флеш-памяти стоила до 4100 долларов. Но настоящим хитом стала красная версия, за которую спекулянты запрашивали до 5200 долларов.

Анализ рынка показывает, что накрутка на черные версии смартфонов составляет в среднем 900 долларов, а за красную версию можно доплатить до 1800 долларов. Это явное свидетельство того, что интерес к новинке превышает все ожидания.

Ранее Юй Чэндун, представитель Huawei, подтвердил, что продажи Mate XT значительно превзошли все прогнозы. В связи с этим команда компании работает в усиленном режиме, чтобы увеличить производственные мощности и удовлетворить высокий спрос.