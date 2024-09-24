Учитывая утечку информации и характеристики, этот смартфон обещает стать одним из самых интересных предложений на рынке.

За несколько дней до официальной презентации ожидаемого смартфона Redmi Note 14 Pro+, китайское издание ITHome стало источником утечки, опубликовав статью с распаковкой устройства. Несмотря на то, что статья была быстро удалена, информация уже успела распространиться по интернету, и все ключевые моменты собраны ниже.

Смартфон представлен в цвете Star Sand Green. Он оснащен 6,67-дюймовым 1,5K OLED-экраном, который защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Это новое поколение стекла вдвое прочнее своего предшественника, что обещает отличную защиту от повреждений.

Под крышкой Redmi Note 14 Pro+ скрывается мощный аккумулятор емкостью 6200 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Габариты устройства составляют 162,53 x 74,67 x 9,36 мм (без учета модуля камеры), а вес — 212 г, что делает его достаточно компактным и легким для флагманского устройства.

Смартфон оборудован тройной камерой с основным сенсором на 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Также предусмотрены два динамика, ИК-излучатель и сканер отпечатков пальцев на экране. Важно отметить, что Redmi Note 14 Pro+ будет защищен от пыли и воды по стандарту IP69, что делает его идеальным выбором для активного использования.

Помимо зеленого варианта, устройство будет доступно в цветах Moon Porcelain White и Midnight Black. Ожидается, что смартфон будет работать на чипсете Dimensity 7350, что обеспечит высокую производительность и энергоэффективность.

Ожидаемая дата анонса Redmi Note 14 Pro+ — 26 сентября. Учитывая утечку информации и характеристики, этот смартфон обещает стать одним из самых интересных предложений на рынке.