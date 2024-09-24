Если вы планируете приобрести новый iPhone 16, не забывайте о важности защиты вашего устройства с помощью качественного чехла.

Компания Apple продолжает радовать поклонников новыми технологиями, и с выходом iPhone 16 она представила усовершенствованное защитное покрытие Ceramic Shield. Однако, как показывают новые тесты, это покрытие не является панацеей от повреждений, и использование чехла остаётся актуальным.

Недавние испытания, проведённые страховой компанией Allstate, продемонстрировали, что iPhone 16 Pro Max, несмотря на заявленные улучшения, не способен выдержать падение с высоты 1,8 метра. Робот, имитирующий падение устройства, показал неутешительные результаты: после удара о землю на корпусе появились значительные трещины, как при падении экраном вниз, так и на задней панели.

Более того, в ходе тестирования iPhone 16 Pro Max полностью перестал включаться после падения экраном вниз. Представители Allstate отметили: «Хотя iPhone 16 защищён от влаги и других неблагоприятных условий, он не смог справиться с ударом о тротуар и стал неработоспособным после одного падения».

Это вызывает определённое разочарование, особенно учитывая, что Apple позиционирует Ceramic Shield как покрытие последнего поколения, которое на 50% прочнее предыдущих моделей и «в два раза прочнее стекла любого другого смартфона». Однако реальность показывает, что даже самые современные технологии не могут гарантировать полную защиту.

Для пользователей iPhone 16 остаётся актуальным вопрос о необходимости использования защитных чехлов. Степень повреждений будет зависеть от типа падения и поверхности, на которую упадёт устройство. Поэтому, если вы планируете приобрести новый iPhone 16, не забывайте о важности защиты вашего устройства с помощью качественного чехла.