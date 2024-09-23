Samsung и TSMC могут построить здесь свои предприятия.

В попытке решить глобальный дефицит полупроводников, ОАЭ планируют выделить 100 миллиардов долларов на строительство передовых предприятий по производству чипов, сообщает The Wall Street Journal.

Ведутся переговоры с технологическими гигантами Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) о возведении в стране крупномасштабных производственных комплексов. Руководство TSMC уже посещало ОАЭ для обсуждения потенциального проекта.

ОАЭ с помощью своих инвестиционных компаний готовы субсидировать строительство, чтобы сделать предприятия привлекательными для Samsung и TSMC. Несмотря на высокие затраты на строительство за рубежом, субсидии могут нивелировать разницу в расходах.

Запуск производства в ОАЭ сталкивается с серьезной проблемой - нехваткой технической воды высокой степени очистки. В то время как регион обладает дешевыми энергоресурсами в виде солнца и углеводородов, добыча чистой воды может оказаться дорогостоящей.

Правительство ОАЭ планирует привлечь дочернюю компанию крупного инвестора GlobalFoundries, Mubadala, для реализации проектов с Samsung и TSMC. Ранее Mubadala рассматривала возможность строительства завода GlobalFoundries в ОАЭ, но планы были отложены.

Если переговоры увенчаются успехом, объединенные усилия ОАЭ, Samsung и TSMC могут привести к созданию важного центра производства полупроводников на Ближнем Востоке, что окажет значительное влияние на мировую технологическую индустрию.