Проблема уже вызвала волну обсуждений среди пользователей iOS 18, и многие надеются на скорейшее исправление от Apple.

В последнем обновлении операционной системы iOS 18 пользователи столкнулись с серьезной проблемой, касающейся приложения «Сообщения». Как выяснил ресурс 9to5Mac, ошибка проявляется при взаимодействии с циферблатами Apple Watch, что приводит к постоянным сбоям в работе приложения.

Проблема возникает, когда пользователь пытается ответить на сообщение, в котором был отправлен циферблат. В этом случае приложение «Сообщения» начинает вылетать как у отправителя, так и у получателя, что делает невозможным дальнейшее взаимодействие в других чатах. Таким образом, ошибка затрагивает не только конкретную ветку переписки, но и всю функциональность приложения.

На данный момент единственным временным решением является удаление всей переписки с пользователем, отправившим циферблат. Однако это решение имеет свои недостатки: пользователи рискуют потерять всю историю сообщений, включая важные фотографии и видео, которые не были сохранены отдельно. Более того, попытка восстановить удалённые сообщения из раздела «Недавно удалённые» приводит к повторному возникновению ошибки.

Проблема уже вызвала волну обсуждений среди пользователей iOS 18, и многие надеются на скорейшее исправление от Apple. В компании пока не сделали официального заявления по поводу этой ошибки, но эксперты рекомендуют временно избегать использования циферблатов в сообщениях до выхода обновления.