Пользователи Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не получат никаких преимуществ в производительности, увеличивая лимит мощности в играх.

Производители материнских плат выпустили новые версии BIOS, включающие специальный режим 105 Вт для процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Хотя увеличение лимита мощности приводит к росту производительности в некоторых приложениях, в играх оно не дает существенных преимуществ.

Тесты показали, что повышение лимита мощности до 120 Вт не приводит к заметному росту производительности в играх. В некоторых случаях производительность может даже немного снижаться.

Существует несколько возможных причин отсутствия преимуществ в играх:

Архитектура процессоров может быть оптимизирована для работы в пределах стандартного лимита мощности 65 Вт.

Игры могут быть ограничены другими компонентами системы, например, графическим процессором или памятью.

Более высокая мощность может привести к тепловым ограничениям, тем самым снижая производительность.



