Производители материнских плат выпустили новые версии BIOS, включающие специальный режим 105 Вт для процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Хотя увеличение лимита мощности приводит к росту производительности в некоторых приложениях, в играх оно не дает существенных преимуществ.
Тесты показали, что повышение лимита мощности до 120 Вт не приводит к заметному росту производительности в играх. В некоторых случаях производительность может даже немного снижаться.
Существует несколько возможных причин отсутствия преимуществ в играх:
- Архитектура процессоров может быть оптимизирована для работы в пределах стандартного лимита мощности 65 Вт.
- Игры могут быть ограничены другими компонентами системы, например, графическим процессором или памятью.
- Более высокая мощность может привести к тепловым ограничениям, тем самым снижая производительность.