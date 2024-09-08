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Увеличение мощности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не улучшает производительность в играх
Пользователи Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не получат никаких преимуществ в производительности, увеличивая лимит мощности в играх.

Производители материнских плат выпустили новые версии BIOS, включающие специальный режим 105 Вт для процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Хотя увеличение лимита мощности приводит к росту производительности в некоторых приложениях, в играх оно не дает существенных преимуществ.

Тесты показали, что повышение лимита мощности до 120 Вт не приводит к заметному росту производительности в играх. В некоторых случаях производительность может даже немного снижаться.

Существует несколько возможных причин отсутствия преимуществ в играх:

  • Архитектура процессоров может быть оптимизирована для работы в пределах стандартного лимита мощности 65 Вт.
  • Игры могут быть ограничены другими компонентами системы, например, графическим процессором или памятью.
  • Более высокая мощность может привести к тепловым ограничениям, тем самым снижая производительность.


#ryzen 7 9700x #ryzen 5 9600x
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