AV1 – это видеокодек, разработанный Альянсом открытых медиа (AOMedia), в который входят такие гиганты, как Google, Amazon и Microsoft.





AV1 предлагает непревзойденную эффективность сжатия, что позволяет уменьшить размер видеофайлов до трех раз по сравнению с текущим отраслевым стандартом H.264.

Внедрение AV1 VK приведет к ряду преимуществ для пользователей:

AV1 обеспечивает более четкое и детализированное видео, даже при низких скоростях передачи данных.

Видеофайлы, закодированные с помощью AV1, значительно меньше по размеру, чем аналогичные файлы H.264, что экономит место на устройствах и упрощает загрузку и потоковую передачу.

Благодаря своей эффективности AV1 потребляет меньше пропускной способности, что особенно важно для мобильных пользователей и в регионах с нестабильным подключением к интернету.

Одним из ключевых преимуществ AV1 является его открытость как стандарта. Это гарантирует, что он будет доступен и поддерживается широким кругом устройств и платформ, включая российские разработки.

Внедрение AV1 VK знаменует собой новую эру в развитии потокового вещания и загрузки видео в России. Пользователи могут ожидать более высокого качества видео, меньших по размеру файлов и более экономного расхода трафика на всех сервисах VK. Это также является свидетельством технологической мощи российских компаний, которые успешно внедряют передовые международные стандарты, чтобы предоставить своим пользователям наилучшие впечатления от видео.