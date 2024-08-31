Это первое селфи, сделанное марсоходом после начала восхождения.

Марсоход NASA Perseverance сделал первое селфи со стены кратера Джезеро в рамках своей амбициозной научной кампании. Подъем на стену и сбор образцов по пути позволят ученым получить лучшее представление о геологической истории планеты и ее потенциале для существования жизни в прошлом.

Perseverance начал восхождение на стену кратера 19 августа, чтобы подняться на высоту 300 метров и достичь края кратера. Ожидается, что во время этого сложного путешествия ровер столкнется с множеством различных горных пород, образовавшихся в результате падения крупного метеорита 4 миллиарда лет назад.

На селфи, сделанном на стене кратера, заметны марсианский пейзаж и различные научные инструменты Perseverance. Это первое селфи, сделанное марсоходом после начала восхождения.

Четвертая научная кампания Perseverance считается самой амбициозной из всех, в которых он участвовал. Из-за отсутствия подробных спутниковых снимков маршрута ровер будет полагаться на собственное зрение и интеллект, чтобы находить наиболее интересные образцы для анализа.

Стена кратера Джезеро представляет собой уникальную возможность исследовать геологическую историю Марса. Образцы, собранные Perseverance во время подъема, могут предоставить ценные сведения о среде, существовавшей в этом районе миллиарды лет назад.