Материнская плата оснащена тремя слотами M.2 5.0 x4, которые могут обеспечить пропускную способность до 16 Гбит/с.

Gigabyte расширила свою линейку материнских плат для процессоров AMD Ryzen 9000, представив X870 AORUS Elite WIFI7. Эта производительная материнская плата предназначена для энтузиастов и хардкорных геймеров, которым требуется исключительная стабильность и возможности для разгона.

X870 AORUS Elite WIFI7 построена на чипсете AMD X870 и оснащена мощной 16+2+2-фазной системой питания. Она поддерживает до 256 ГБ памяти DDR5 с частотой до 6400 МГц, обеспечивая плавную и отзывчивую работу даже для самых требовательных приложений.

Материнская плата оснащена тремя слотами M.2 5.0 x4. Два этих слота напрямую подключены к процессору, обеспечивая пропускную способность до 16 Гбит/с. Для дополнительного удобства она имеет шесть портов SATA для традиционных жестких дисков и твердотельных накопителей.

X870 AORUS Elite WIFI7 оснащена новейшим модулем Wi-Fi 7, обеспечивающим беспроводное соединение со скоростью до 4800 Мбит/с. Она также имеет порт LAN 2,5 Гбит/с для стабильного и высокоскоростного проводного подключения.

Материнская плата имеет четыре слота PCI-Express, включая слот PCIe 5.0 x16 для высокопроизводительных графических карт и слот PCIe 3.0 x16 для дополнительных периферийных устройств. Она также оснащена двумя разъемами M.2 для модулей Wi-Fi и Bluetooth.

X870 AORUS Elite WIFI7 включает в себя множество фирменных функций Gigabyte, таких как технология Q-Flash Plus, которая позволяет обновлять BIOS без процессора. Она также имеет эксклюзивные утилиты для разгона, настройки и мониторинга системы.

Gigabyte X870 AORUS Elite WIFI7 — идеальная материнская плата для требовательных пользователей, которым требуется производительность, возможности подключения и надежность. Она предоставляет все необходимое для сборки мощной и стабильной игровой или рабочей станции.