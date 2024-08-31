Intuitive Machines уже успешно выполнила первую часть контракта с NASA по доставке полезной нагрузки на Луну в рамках миссии IM-1 в 2024 году.

NASA снова обратилось к частной компании Intuitive Machines, чтобы доставить на Луну жизненно важные научные приборы в рамках миссии IM-4 в 2027 году. Эта миссия является частью непрерывных усилий агентства по расширению присутствия человека на Луне.

Миссия IM-4 будет сосредоточена на поиске следов летучих веществ, таких как вода, вблизи поверхности Луны и на глубине до одного метра. Вода имеет решающее значение для создания будущих лунных баз, поскольку ее можно разделить на кислород для дыхания и топливо для космических аппаратов.

Intuitive Machines уже успешно выполнила первую часть контракта с NASA по доставке полезной нагрузки на Луну в рамках миссии IM-1 в 2024 году. Несмотря на некоторые технические сбои, миссия достигла своей цели и доставила важную научную аппаратуру на поверхность Луны.

Миссия IM-4 будет включать в себя доставку шести научных приборов общей массой 79 кг. Эти приборы будут использоваться для измерения содержания воды и других летучих веществ в южном полюсном регионе Луны.

Южный полюс Луны является одним из наиболее перспективных мест для создания долгосрочных лунных баз. Этот регион имеет постоянный доступ к солнечному свету и может содержать запасы воды, необходимые для поддержания жизни человека.

NASA продолжает сотрудничать с частным сектором, чтобы снизить затраты и ускорить темпы освоения космоса. Участие таких компаний, как Intuitive Machines, помогает агентству достигать амбициозных целей по исследованию и освоению Луны.

Миссия IM-4 является важным шагом в программе NASA по созданию самодостаточных и устойчивых лунных баз. Она позволит ученым получить ценную информацию о наличии воды на Луне и приблизит нас к реализации цели долговременного присутствия человека на нашем спутнике.