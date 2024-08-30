При максимальных настройках графики и включенной трассировке лучей в разрешении 4K, RTX 4090 выдает 61 кадр в секунду.

Новая игра от Ubisoft, Star Wars Outlaws, оказалась неожиданно требовательной к компьютерным ресурсам, поставив даже флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 4090 в затруднительное положение.

При максимальных настройках графики и включенной трассировке лучей в разрешении 4K даже RTX 4090 выдает лишь 61 кадр в секунду (fps) в Star Wars Outlaws. Ни одна другая видеокарта не может обеспечить более 46 fps в этом требовательном режиме.

Более того, в разрешении 4K игра демонстрирует существенное преимущество видеокарт NVIDIA над конкурентами от AMD. Например, Radeon RX 7900 XTX обеспечивает лишь 40 fps, а RTX 3090 — всего 33 fps.

В более низких разрешениях ситуация улучшается. Для достижения 60 fps в разрешении Full HD достаточно видеокарты уровня RTX 3070 или RX 7700 XT, а RTX 4090 выдает уже впечатляющие 163 fps.

Такие высокие требования к ресурсам неожиданны для игры, которая не использует новейший игровой движок Unreal Engine 5. Star Wars Outlaws построена на движке Snowdrop Engine, который ранее применялся в таких играх, как The Division и The Crew.

Остается неясным, связаны ли высокие требования Star Wars Outlaws с недостаточной оптимизацией или же игра действительно представляет собой технический прорыв.