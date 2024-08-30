Обновленный Voyah Dream обещает стать настоящей революцией в сегменте минивэнов.

В следующем году на российском автомобильном рынке появится обновленный Voyah Dream, первый в мире минивэн с операционной системой Huawei HarmonyOS 4.0.

Как сообщает ресурс Autonews со ссылкой на пресс-службу дистрибутора Voyah в России, новинка уже проходит сертификационные испытания. Это свидетельствует о том, что обновленный Voyah Dream будет официально доступен в России уже в 2025 году.

Точная информация о комплектациях и модификациях, которые будут поставляться в Россию, пока недоступна. Однако в Китае Voyah Dream представлен в двух вариантах:

Гибрид: Силовая установка на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 416 л.с. Запас хода до 1411 км (по методике CLTC).

Электромобиль: Мощность силовой установки 429 л.с., запас хода 650 км.

Оба варианта имеют полный привод.

Особенностью Voyah Dream является операционная система Huawei HarmonyOS 4.0. Благодаря HarmonyOS 4.0 пассажиры могут наслаждаться широким спектром развлекательных и информационных функций, включая потоковое видео, игры и доступ к Интернету.