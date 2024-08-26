Интеграция функций искусственного интеллекта в графические процессоры Imagination позволит компании воспользоваться растущим спросом на ускорение ИИ в различных отраслях.

Британский разработчик чипов Imagination Technologies отказался от своих планов по выпуску отдельных нейропроцессоров (NPU) и вместо этого сосредоточится на внедрении функций ИИ в свои графические процессоры (GPU). Это стратегическое изменение было сделано на фоне получения компанией инвестиций в размере 100 миллионов долларов.

В прошлом Imagination Technologies разрабатывала собственную технологию NPU, но столкнулась с трудностями в создании программного стека, который мог бы соответствовать быстро меняющимся потребностям клиентов в области ИИ. Компания пришла к выводу, что внедрение функций ИИ в свои существующие графические процессоры является более эффективным способом удовлетворения спроса на ускорение искусственного интеллекта.

Интеграция функций искусственного интеллекта в графические процессоры Imagination Technologies позволит компании воспользоваться растущим спросом на ускорение ИИ в различных отраслях, включая автомобилестроение, здравоохранение и розничную торговлю.

"Мы видим огромную возможность для наших графических процессоров с поддержкой ИИ в таких областях, как обработка изображений, распознавание речи и анализ данных", сказал Рэймонд Коннолли, генеральный директор Imagination Technologies.

Imagination Technologies планирует выпустить свои первые графические процессоры с поддержкой ИИ в 2025 году.