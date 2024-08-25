Boeing Starliner вернётся на Землю пустым, астронавты вернутся на Crew Dragon SpaceX в феврале
В неожиданном повороте событий NASA официально решило вернуть космический корабль Starliner компании Boeing на Землю без экипажа на борту. Вместо этого два астронавта миссии, Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, вернутся на Землю в феврале на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Это решение стало серьезным ударом по Boeing и программе коммерческих экипажей NASA. Оно означает, что миссия Starliner была продлена почти до девяти месяцев из-за неисправностей, обнаруженных в космическом корабле.
Решение NASA последовало за неделями неопределенности и колебаний. Чиновники агентства еще недавно сомневались в способности Starliner безопасно вернуть своих астронавтов, и теперь решение NASA подтвердило эти опасения.
Этот эпизод наносит ущерб репутации Boeing и ставит под сомнение его способность конкурировать со SpaceX в сфере коммерческих космических перевозок. SpaceX уже успешно выполнила несколько миссий Crew Dragon, доставив астронавтов на МКС и обратно.
Для астронавтов Уильямса и Уилмора продление их пребывания на МКС стало неожиданностью. Первоначально они планировали пробыть на станции всего восемь дней, но теперь их миссия продлится почти год.
NASA заявило, что оно по-прежнему привержено программе коммерческих экипажей и будет работать с Boeing, чтобы решить проблемы со Starliner. Однако этот эпизод еще больше усиливает давление на Boeing и ставит под сомнение его будущее в космической индустрии.
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