В неожиданном повороте событий NASA официально решило вернуть космический корабль Starliner компании Boeing на Землю без экипажа на борту. Вместо этого два астронавта миссии, Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, вернутся на Землю в феврале на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Это решение стало серьезным ударом по Boeing и программе коммерческих экипажей NASA. Оно означает, что миссия Starliner была продлена почти до девяти месяцев из-за неисправностей, обнаруженных в космическом корабле.

Решение NASA последовало за неделями неопределенности и колебаний. Чиновники агентства еще недавно сомневались в способности Starliner безопасно вернуть своих астронавтов, и теперь решение NASA подтвердило эти опасения.

Этот эпизод наносит ущерб репутации Boeing и ставит под сомнение его способность конкурировать со SpaceX в сфере коммерческих космических перевозок. SpaceX уже успешно выполнила несколько миссий Crew Dragon, доставив астронавтов на МКС и обратно.

Для астронавтов Уильямса и Уилмора продление их пребывания на МКС стало неожиданностью. Первоначально они планировали пробыть на станции всего восемь дней, но теперь их миссия продлится почти год.

NASA заявило, что оно по-прежнему привержено программе коммерческих экипажей и будет работать с Boeing, чтобы решить проблемы со Starliner. Однако этот эпизод еще больше усиливает давление на Boeing и ставит под сомнение его будущее в космической индустрии.