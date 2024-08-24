Сегодня этот раритетный экспонат доступен для приобретения коллекционерам, техно-энтузиастам.

Крупнейший аукционный дом Christie's предлагает уникальную возможность приобрести легендарный компьютер IBM 7090 Mainframe. Этот гигант вычислительной техники, изготовленный в 1959 году, является одним из первых транзисторных компьютеров в мире.

До IBM 7090 вычислительные машины в основном работали на лампах. Однако переход на транзисторы ознаменовал собой значительный скачок вперед, обеспечивая существенный прирост скорости, эффективности и надежности.

Этот лот представляет собой обширный набор компонентов IBM, которые когда-то считались вершиной передовых технологий. Изначально приобретенный соучредителем Microsoft Полом Алленом в 2017 году, он сейчас хранится в Сиэтле. Ориентировочная цена аукциона составляет 40 000-60 000 долларов США, окончание торгов через 19 дней.

В 1950-х годах IBM 7090 был недоступен для широкого круга покупателей, его стоимость составляла внушительные 813 000 долларов. Сегодня этот раритетный экспонат доступен для приобретения коллекционерам, техно-энтузиастам и историкам, желающим прикоснуться к рассвету компьютерной эпохи.