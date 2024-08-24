Первая ступень ракеты была уничтожена в результате пожара в кислородном насосе во время испытаний на космодроме Саксаворд в Шотландии 19 августа.

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) объявила о переносе первого запуска своей ракеты RFA ONE на следующий год после аварии во время огневых испытаний, в результате которой была разрушена первая ступень ракеты.

Первая ступень ракеты была уничтожена в результате пожара в кислородном насосе во время испытаний на космодроме Саксаворд в Шотландии 19 августа. Это испытание должно было стать первым вертикальным запуском на орбиту с территории Великобритании.

"В этом году мы не будем запускать еще одну первую ступень, а первый испытательный полет также отложен до следующего года", - заявил представитель RFA Йонас Келлнер.

Отсрочка запуска является значительной неудачей для RFA, которая стремилась стать первой европейской компанией, запустившей спутники на орбиту с собственной территории. Компания рассчитывала провести первый запуск RFA ONE в этом году.

Ракета RFA ONE предназначена для запуска малых спутников на орбиту. Она имеет высоту 27 метров и может выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 1200 килограммов.

RFA надеется, что сможет произвести ремонт и провести дополнительные испытания, чтобы подготовить ракету к запуску в следующем году. Компания пока не объявила новую дату пуска.