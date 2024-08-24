Проект финансируется Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Японская компания Astroscale заключила контракт на 90 миллионов долларов на разработку и запуск миссии по выводу с орбиты Земли неиспользуемой ракетной ступени. Этот проект является частью усилий по борьбе с растущей проблемой космического мусора, которая представляет угрозу для спутников и космических аппаратов.

Миссия, получившая название ADRAS-J2, будет включать использование роботизированной руки для захвата 3-тонной ракетной ступени, которая вращается на орбите Земли с 2009 года. Затем ступень будет сведена с орбиты и уничтожена при входе в атмосферу Земли.

ADRAS-J2 станет продолжением миссии ADRAS-J, в ходе которой была проведена детальная инспекция той же ракетной ступени. Миссия ADRAS-J2 продемонстрирует важную технологию очистки орбиты Земли от космического мусора.

Проект финансируется Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Ожидается, что миссия ADRAS-J2 будет запущена к концу текущего десятилетия.

Растущее количество космического мусора на орбите Земли представляет серьезную угрозу для спутников и космических аппаратов. Космический мусор может вызвать столкновения, которые приведут к образованию еще большего количества мусора. Миссии, подобные ADRAS-J2, имеют решающее значение для решения этой проблемы и обеспечения безопасности околоземного пространства.