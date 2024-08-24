Карликовые галактики являются небольшими и тусклыми галактиками, которые содержат в себе всего несколько миллиардов звезд.

Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок карликовой галактики в созвездии Тукана, расположенной в 3,6 миллионах световых лет от нас. Эта галактика, известная как "Карликовая галактика в Тукане", предоставляет ценную информацию о формировании галактик в ранней Вселенной.

Карликовые галактики являются небольшими и тусклыми галактиками, которые содержат в себе всего несколько миллиардов звезд. В отличие от более крупных галактик, таких как наш Млечный Путь, они не имеют четко выраженной структуры и содержат мало пыли и газа.

Карликовая галактика в Тукане является особенно интересной, потому что она расположена на самом краю Местной группы, скопления галактик, в которое входит наш Млечный Путь. Это позволяет астрономам изучать ее в относительной изоляции, что помогает им понять, как формировались галактики в ранней Вселенной.

На снимке, сделанном "Хабблом", видно, что Карликовая галактика в Тукане содержит большое количество старых звезд. Это говорит о том, что она образовалась очень давно, возможно, вскоре после Большого взрыва.

Астрономы надеются, что дальнейшее изучение Карликовой галактики в Тукане поможет им лучше понять, как формировались и эволюционировали галактики в ранней Вселенной.