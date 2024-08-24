В топовой комплектации Turbo S Premium Plus новый Mazda CX-90 оснащается самым мощным в линейке двигателем – 3,3-литровым бензиновым V6 с турбонаддувом.

Официальный дилер Mazda в России объявил о старте продаж нового флагманского кроссовера Mazda CX-90 2024 года выпуска. Автомобиль отличается богатой комплектацией, мощным двигателем и системой полного привода.

В топовой комплектации Turbo S Premium Plus новый Mazda CX-90 оснащается самым мощным в линейке двигателем – 3,3-литровым бензиновым V6 с турбонаддувом. Мощность двигателя составляет 340 л.с., а крутящий момент – 500 Нм. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

Несмотря на свои внушительные габариты и богатую комплектацию, Mazda CX-90 2024 имеет вполне доступный ценник. Без учета скидок и спецпредложений стоимость автомобиля составляет 8,95 млн рублей. Однако при использовании кредитной программы и сдаче своей старой машины в зачет можно снизить цену до 7,75 млн рублей.

В комплектацию Turbo S Premium Plus входят:

кожаная обивка салона;

подогрев и вентиляция передних сидений;

панорамная крыша;

аудиосистема Bose с 12 динамиками;

адаптивный круиз-контроль;

система мониторинга слепых зон;

система предотвращения столкновений.

Mazda CX-90 2024 уже доступен для заказа у официальных дилеров Mazda в России.