Это мощное устройство предназначено для охлаждения самых современных высокопроизводительных систем, включая системы на базе искусственного интеллекта.

Компания LiquidStack представила инновационный блок распределения охлаждающей жидкости (CDU-1MW) с мегаваттной охлаждающей способностью. Это мощное устройство предназначено для охлаждения самых современных высокопроизводительных систем, включая системы на базе искусственного интеллекта.

CDU-1MW обеспечивает беспрецедентные возможности охлаждения, которые необходимы для работы современных графических процессоров и ускорителей для задач искусственного интеллекта. Эти устройства потребляют огромное количество энергии и выделяют большое количество тепла, что делает традиционные системы охлаждения неэффективными.

В отличие от традиционных систем жидкостного охлаждения, CDU-1MW использует уникальную технологию иммерсионного охлаждения. В этой технологии компоненты системы погружаются в охлаждающую жидкость, которая эффективно поглощает и отводит тепло.

CDU-1MW легко интегрируется с любой существующей платформой с использованием непосредственного жидкостного охлаждения чипа. Это делает его идеальным решением для охлаждения высокопроизводительных серверов, систем для ИИ и других ресусоемких приложений.