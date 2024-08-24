Более 20 европейских компаний приняли участие в его разработке и производстве.

Европейский сервисный модуль (ESM), предназначенный для миссии NASA Artemis III на Луну, отправился из Германии в США. Этот критически важный модуль, построенный в Европе, обеспечит энергией и ресурсами космический корабль NASA Orion во время его путешествия к Луне и обратно.

ESM был создан в Италии и собран в цехах Airbus Space в Бремене, Германия. Более 20 европейских компаний приняли участие в его разработке и производстве.

Модуль начал свой путь в производственных цехах Thales Alenia Space в Турине, Италия, где инженеры создали его структуру. Эта основа поддерживает все компоненты модуля, в том числе:

11 км проводки

33 двигателя

Четыре бака по 2000 литров топлива каждый

Баки с водой и воздухом для экипажа

Четыре 7-метровые солнечные батареи

Солнечные батареи ESM обеспечат Orion электроэнергией, необходимой для систем жизнеобеспечения, научных экспериментов и связи. ESM также будет отвечать за управление орбитой Orion, выполнение маневров и обеспечение возврата экипажа на Землю.

Миссия Artemis III станет третьей миссией NASA в рамках программы Artemis, в ходе которой, впервые с 1972 года, на Луну вернутся астронавты. ESM будет играть важнейшую роль в обеспечении успеха этой миссии.