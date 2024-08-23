Несмотря на подорожание, Changan CS95 New по-прежнему остается одним из самых доступных семиместных кроссоверов на российском рынке.

Компания Changan обновила прайс-листы на свой самый крупный кроссовер CS95 New, увеличив стоимость топовых комплектаций Tech и Black Edition Tech.

Предыдущая скидка в размере 70 000 рублей была отменена, в результате чего цены на эти комплектации выросли до 4,31 млн рублей и 4,38 млн рублей соответственно.

Несмотря на подорожание, Changan CS95 New по-прежнему остается одним из самых доступных семиместных кроссоверов на российском рынке.

Напомним, что CS95 New оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер имеет полный привод и способен разогнаться до 100 км/ч за 9 секунд.

В комплектации Tech автомобиль оснащается светодиодными фарами, панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном и электрорегулировками передних сидений.

Топовая комплектация Black Edition Tech дополнительно включает в себя отделку салона кожей Nappa, электропривод багажника, систему автоматической парковки и премиальную аудиосистему Sony.

Спрос на Changan CS95 New в России растет, и подорожание вряд ли существенно повлияет на его популярность. Кроссовер сочетает в себе просторный салон, мощный двигатель, полный привод и привлекательную цену, что делает его одним из лучших вариантов в своем классе.