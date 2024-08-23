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Новостник
BMW X1 и X3 стали дороже на 200 тысяч рублей у московских дилеров
Причины подорожания кроссоверов BMW не уточняются, однако можно предположить, что они связаны с ростом цен на комплектующие, логистические расходы и общим экономическим положением.

Московские дилеры BMW подняли цены на популярные кроссоверы X1 и X3, увеличив их стоимость примерно на 200 тысяч рублей.

Так, два крупных дилера обновили ценники на BMW X1 L: у одного продавца кроссовер подорожал с 7,52 до 7,72 млн рублей, у другого – с 7,5 до 7,69 млн рублей. При этом технические характеристики автомобиля остались прежними: 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 204 л.с., автоматическая коробка передач и полный привод.

Аналогичное повышение цен произошло и с BMW X3. В одном из московских автосалонов кроссовер в базовой комплектации теперь стоит 7,79 млн рублей вместо прежних 7,59 млн рублей.

Причины подорожания кроссоверов BMW не уточняются, однако можно предположить, что они связаны с ростом цен на комплектующие, логистические расходы и общим экономическим положением в стране.

Подняв ценники на X1 и X3, московские дилеры BMW присоединились к общей тенденции подорожания автомобилей в России. За последние месяцы стоимость новых машин выросла на десятки, а порой и сотни тысяч рублей.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время подорожание продолжится, причем под удар могут попасть не только премиальные автомобили, но и модели более доступных марок.

#bmw
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