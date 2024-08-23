Вес Honor Magic V3 составляет всего 293 грамма, что делает его одним из самых легких складных смартфонов на рынке.

Компания Honor продолжает подогревать интерес к своему новому складному смартфону Honor Magic V3, установив вместе со звездой в мире строительства карточных домиков Брайаном Бергом мировой рекорд Гиннесса.

В прямом эфире, за 8 часов и без использования клея, Берг построил самый высокий в мире карточный домик, на вершине которого расположился Honor Magic V3. По словам производителя, это стало наглядной демонстрацией рекордно малого веса складного флагманского смартфона.

Вес Honor Magic V3 составляет всего 293 грамма, что делает его одним из самых легких складных смартфонов на рынке.

Смартфон оснащен большим 7,9-дюймовым складным OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+, мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1, тройной задней камерой с главным модулем на 50 Мп и емким аккумулятором на 4750 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Грядущий международный запуск Honor Magic V3 состоится в рамках выставки IFA 2024 в Берлине, которая пройдет с 5 по 8 сентября. Ожидается, что устройство будет представлено в нескольких конфигурациях памяти и цвета, а его стоимость может составить от €1000 до €1500 в зависимости от модели.



