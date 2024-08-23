Вспышки на Солнце могут вызывать возмущения в ионосфере Земли, которая отражает радиоволны, необходимые для КВ-радиосвязи.

Ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце, которые могут привести к ухудшению условий коротковолновой (КВ) радиосвязи.

Первая вспышка класса M5.1/2N произошла в группе пятен 3796 и длилась 18 минут, достигнув своего пика в 01:08 по московскому времени. Вторая вспышка класса M1.5/1N в той же группе пятен длилась 27 минут, достигнув максимума в 13:39 по московскому времени.

Вспышки на Солнце могут вызывать возмущения в ионосфере Земли, которая отражает радиоволны, необходимые для КВ-радиосвязи. Это может привести к перебоям в работе радиолюбителей, авиационной и морской связи, а также других систем, использующих КВ-диапазон.

По данным Института прикладной геофизики, ухудшение условий КВ-связи возможно в течение нескольких часов после каждой вспышки. Однако точное время и продолжительность перебоев зависят от ряда факторов, включая географическое положение и состояние ионосферы.

Солнечная активность в настоящее время находится на относительно высоком уровне в рамках 25-го солнечного цикла. Ожидается, что количество и мощность солнечных вспышек будут увеличиваться в ближайшие месяцы и годы, достигнув пика в 2025 году.

Радиолюбителям и другим пользователям КВ-диапазона рекомендуется следить за обновлениями прогнозов солнечной активности и принимать соответствующие меры для предотвращения или минимизации перебоев в работе систем связи.