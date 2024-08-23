Компания Google представила Google Essentials – специальное приложение для ноутбуков Windows, обеспечивающее беспрепятственный доступ к ее фирменным сервисам.
Впервые представленное на избранных моделях HP, Google Essentials предназначено для того, чтобы сделать фирменные сервисы Google легкодоступными для пользователей Windows с сохранением привычного удобства и функциональности. Это приложение объединяет основные приложения и расширения Google, такие как Chrome, Gmail, Диск, Фото и многое другое, под одной крышей.
Имея Google Essentials, пользователи Windows могут:
- Быстро и легко получить доступ к электронной почте, календарю и другим инструментам повышения производительности в Gmail.
- Удобно хранить, упорядочивать и обмениваться файлами на Google Диске и Фото.
- Беспрепятственно просматривать веб-страницы, расширения и настройки в Chrome.
- Наслаждаться всеми преимуществами экосистемы Google, не покидая своего ноутбука Windows.