В настоящее время Google Essentials эксклюзивно представлена на избранных моделях HP, но Google планирует в будущем расширить совместимость и на продукты других производителей.

Компания Google представила Google Essentials – специальное приложение для ноутбуков Windows, обеспечивающее беспрепятственный доступ к ее фирменным сервисам.

Впервые представленное на избранных моделях HP, Google Essentials предназначено для того, чтобы сделать фирменные сервисы Google легкодоступными для пользователей Windows с сохранением привычного удобства и функциональности. Это приложение объединяет основные приложения и расширения Google, такие как Chrome, Gmail, Диск, Фото и многое другое, под одной крышей.

Имея Google Essentials, пользователи Windows могут: