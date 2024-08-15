Основная цель этой новаторской миссии заключается в испытании передового защитного материала от космической радиации, разработанного компанией Cosmic Shielding Corporation из Джорджии.

Компания SpaceX готовится к запуску в космос первого в истории ИИ-ускорителя Nvidia Jetson Orin NX в рамках миссии SpaceX Transporter 11, которая состоится завтра, 16 августа 2024 года.

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Основная цель этой новаторской миссии заключается в испытании передового защитного материала от космической радиации, разработанного компанией Cosmic Shielding Corporation из Джорджии.

ИИ-ускоритель Nvidia будет заключен в специальный экранирующий материал из нанокомпозитного полимера, разработанный компанией Cosmic Shielding Corporation. Этот материал призван защитить критически важный компонент от интенсивной ионизирующей радиации, встречающейся в космическом пространстве.

Миссия продлится четыре месяца, в течение которых будет оцениваться эффективность защиты в реальных условиях космического пространства. Испытание определит, может ли материал эффективно защитить ИИ-ускоритель от радиационного повреждения и обеспечить его безотказную работу на протяжении всей миссии.

Успех этой миссии откроет новые возможности для космических технологий, таких как автономные системы, улучшенные системы навигации и обработки изображений. Защита от радиации является ключевым фактором, позволяющим космическим аппаратам выполнять сложные задачи в течение длительного периода времени.

Нанокомпозитный полимерный материал, используемый в этой миссии, представляет собой значительный прорыв в защите от космической радиации. Его легкий вес, прочность и способность эффективно экранировать радиацию делают его идеальным выбором для космических приложений.