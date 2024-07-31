Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Amazon разочарована принадлежащей ей стриминговой платформой Twitch
Рынок стриминга находится в состоянии неопределенности.

Инвестиция Amazon в Twitch, когда-то казавшаяся гениальным ходом, превратилась в камень преткновения. Платформа прямых трансляций, купленная за 1 миллиард долларов 10 лет назад, терпит убытки и борется за выживание в условиях растущей конкуренции.

реклама

Когда Amazon приобрел Twitch в 2014 году, все ожидали, что он станет "следующим YouTube". Быстрый рост и привлекательная для рекламодателей аудитория обещали превратить Twitch в цифровую империю.

Однако эти надежды рухнули, поскольку Twitch продолжает испытывать трудности. Пользовательская база застряла на одном месте, а увеличение доходов не оправдало ожиданий. В отчаянной попытке исправить ситуацию Amazon уволил треть сотрудников Twitch.

Борьба Twitch не ограничивается внутренними проблемами. Сам рынок стриминга находится в состоянии неопределенности, поскольку не ясно, насколько велика аудитория действительно заинтересованная в просмотре прямых трансляций видеоигр.

Более того, конкуренты Twitch, такие как TikTok и YouTube, предлагают более выгодные условия монетизации. YouTube, в частности, облегчил создание коротких клипов из прямых трансляций, что открывает больше возможностей для получения дохода.

В то время как Twitch обладает технологическим преимуществом в области потокового вещания, он не смог превратить это в прочное преимущество. Эксперты отмечают, что Twitch по-прежнему воспринимается как "младший брат YouTube" и не смог закрепиться в современной цифровой культуре.

Будущее Twitch под вопросом. Платформа должна решить свои внутренние проблемы и придумать, как справиться с растущей конкуренцией. Если Twitch не сможет адаптироваться, он рискует превратиться в еще один некогда могущественный стриминговый сервис, канувший в Лету.

#amazon #twitch #twitchdrops
+
Написать комментарий (0)
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
Amazon анонсировал запуск генеративной версии Alexa с функциями ИИ на основе подписки
Amazon готовится запустить платную подписку на Alexa, чтобы покрыть убытки в $25 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
8
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
6
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
51
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
4
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
1
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
+
Масштабный проект по производству в РФ сверхмощных турбин и не только профинансируют на 2,14 трлн рублей до 2030 года
4
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
4
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Путин нацеливает на децентрализацию: крупные корпорации покинут Москву
3
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2
Раскрыты технические характеристики складного смартфона Huawei Nova Flip
+
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
4

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
7
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
13
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
10
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
41
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
4
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
16
Ученые нашли способ увидеть первые звезды нашей Вселенной
1

Сейчас обсуждают

AleksK
11:48
Список огласи
Tesla Cybertruck нашёл в США применение в качестве машины скорой помощи
АЕV
11:47
Ха-ха-ха, ну да ну да, то то Ютюб хотят заблочить чтоб видосики с поражённым нпз РФ не показывали
Tesla Cybertruck нашёл в США применение в качестве машины скорой помощи
AleksK
11:46
Потому что это есть только в вашей реальности.
Tesla Cybertruck нашёл в США применение в качестве машины скорой помощи
АЕV
11:46
Потому что это не скрепно и духовно
Tesla Cybertruck нашёл в США применение в качестве машины скорой помощи
Midnight Sun
11:42
https://itcrumbs.ru/wp-content/uploads/2023/07/Neobychnye-otnosheniya-glavnyj-geroj-i-ego-medvezhij-sputnik-v-Baldurs-Gate-scaled.jpg
В игре Dragon Age: The Veilguard будет 700 персонажей
si-cat
11:40
Клоп - бредоносец. Такой же автоиксперд, как и компьютерный.
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
Midnight Sun
11:38
https://img.milli.az/2018/12/20/714166.jpg
Intel подтвердила выход процессоров Lunar Lake в начале сентября
Grotlon
11:36
А почему не пишите, как Украина уничтожает уничтожает российские НПЗ и хранилища с ГСМ? В отличии от российских атак, там есть куча подтверждений уничтожения.
Tesla Cybertruck нашёл в США применение в качестве машины скорой помощи
Miroslav Lukin
11:33
июль 2024 я взял за 32500руб 5800х3д
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
AleksK
11:25
У вас какая-то своя реальность. Если > В реальности армия РФ может лишь заваливать врага мясом. то почему у вас отлавливают людей на улицах, на западной границе делают минные поля, а на спортсменов...
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем