Рынок стриминга находится в состоянии неопределенности.

Инвестиция Amazon в Twitch, когда-то казавшаяся гениальным ходом, превратилась в камень преткновения. Платформа прямых трансляций, купленная за 1 миллиард долларов 10 лет назад, терпит убытки и борется за выживание в условиях растущей конкуренции.

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Когда Amazon приобрел Twitch в 2014 году, все ожидали, что он станет "следующим YouTube". Быстрый рост и привлекательная для рекламодателей аудитория обещали превратить Twitch в цифровую империю.

Однако эти надежды рухнули, поскольку Twitch продолжает испытывать трудности. Пользовательская база застряла на одном месте, а увеличение доходов не оправдало ожиданий. В отчаянной попытке исправить ситуацию Amazon уволил треть сотрудников Twitch.

Борьба Twitch не ограничивается внутренними проблемами. Сам рынок стриминга находится в состоянии неопределенности, поскольку не ясно, насколько велика аудитория действительно заинтересованная в просмотре прямых трансляций видеоигр.

Более того, конкуренты Twitch, такие как TikTok и YouTube, предлагают более выгодные условия монетизации. YouTube, в частности, облегчил создание коротких клипов из прямых трансляций, что открывает больше возможностей для получения дохода.

В то время как Twitch обладает технологическим преимуществом в области потокового вещания, он не смог превратить это в прочное преимущество. Эксперты отмечают, что Twitch по-прежнему воспринимается как "младший брат YouTube" и не смог закрепиться в современной цифровой культуре.

Будущее Twitch под вопросом. Платформа должна решить свои внутренние проблемы и придумать, как справиться с растущей конкуренцией. Если Twitch не сможет адаптироваться, он рискует превратиться в еще один некогда могущественный стриминговый сервис, канувший в Лету.