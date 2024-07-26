По сравнению с Ryzen 7 8845H, новый процессор имеет на 200 МГц более низкую частоту CPU и на 100 МГц более низкую частоту GPU.

Технологический гигант AMD представил свой новый мобильный процессор Ryzen 7 8745H с необычной особенностью: в нем отсутствует блок NPU (нейронный процессор).

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В то время как другие производители добавляют NPU в свои процессоры, AMD пошла другим путем и убрала их в Ryzen 7 8745H. Хотя блок NPU физически присутствует на кристалле процессора, он отключен. Это решение может свидетельствовать о том, что AMD использует частично бракованные кристаллы.

По сравнению с Ryzen 7 8845H, новый процессор имеет на 200 МГц более низкую частоту CPU и на 100 МГц более низкую частоту GPU. Эта разница незначительна, поэтому производительность должна сохраниться приблизительно на том же уровне.

Отсутствие блока NPU вряд ли повлияет на большинство пользователей, учитывая, что его производительность в 16 TOPS выше, чем у Ryzen 7000 или Intel Core Ultra, но значительно ниже, чем требуется для категории компьютеров Copilot+.

С учетом отсутствия блока NPU, Ryzen 7 8745H может оказаться более доступным вариантом для производителей ПК. Это решение может снизить общую стоимость устройств, оснащенных процессорами AMD.