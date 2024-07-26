Оба этих объявления свидетельствуют о приверженности EA и BioWare созданию максимально удобного и доступного игрового опыта для фанатов Dragon Age.

Издательство Electronic Arts и разработчики из канадской студии BioWare поделились двумя великолепными новостями:

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1. Самостоятельный релиз в Steam: Dragon Age: The Veilguard будет доступна в Steam как отдельная игра, без необходимости привязки к EA App. Это позволит игрокам напрямую запускать игру из своей библиотеки Steam.

2. Полная совместимость со Steam Deck: На момент релиза Dragon Age: The Veilguard будет полностью совместима со Steam Deck. Она будет работать стабильно, иметь соответствующие иконки, а интерфейс будет адаптирован для экрана устройства.

Оба этих объявления свидетельствуют о приверженности EA и BioWare созданию максимально удобного и доступного игрового опыта для фанатов Dragon Age. Отсутствие привязки к EA App устраняет необходимость в дополнительном программном обеспечении, а полная совместимость со Steam Deck позволяет игрокам наслаждаться игрой на ходу.

Эти новости добавляют еще больше привлекательности предстоящей Dragon Age: The Veilguard, которая обещает стать захватывающим продолжением любимой серии ролевых игр.