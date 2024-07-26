Игроки смогут по достоинству оценить эксклюзивные функции DualSense, такие как адаптивные триггеры и тактильная обратная связь, которые сделают каждое сражение в Concord еще более захватывающим.

Sony представляет лимитированный контроллер DualSense Wireless Controller — Concord Limited Edition, посвященный захватывающему командному шутеру от Firewalk Studios.

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Этот уникальный контроллер украшен потрясающим артом Concord, который захватывает дух своей детализацией и стильностью. На задней панели контроллера красуется фирменный логотип игры, дополняющий премиальный дизайн.

Игроки смогут по достоинству оценить эксклюзивные функции DualSense, такие как адаптивные триггеры и тактильная обратная связь, которые сделают каждое сражение в Concord еще более захватывающим.

В настоящее время предварительные заказы на DualSense Wireless Controller — Concord Limited Edition открыты для США. Пока не известно, планируется ли выпуск контроллера в других регионах в будущем.

С игрой Concord, доступной с 23 августа 2024 года на ПК и PlayStation 5, вы окажетесь на передовой в напряженных многопользовательских перестрелках.