Проблемы главным образом связаны с переходом на "сухой" метод изготовления катодов, который позволил бы снизить себестоимость производства и сделать его более экологичным.

Компания Tesla может отказаться от масштабного производства аккумуляторных ячеек типа 4680 к концу года, если не решит существующие технические проблемы. Ранее Tesla планировала наладить массовый выпуск этих ячеек в 2023 году, но столкнулась с трудностями.

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Проблемы главным образом связаны с переходом на "сухой" метод изготовления катодов, который позволил бы снизить себестоимость производства и сделать его более экологичным. По данным источников, Tesla до сих пор не удалось полностью освоить этот метод, что приводит к сбоям в работе отдельных ячеек типа 4680.

В случае отказа от самостоятельного производства Tesla может закупать ячейки у партнеров, таких как Panasonic. Однако это решение может повлиять на сроки производства пикапов Cybertruck, которые оснащаются батареями на основе ячеек типа 4680.

Решение о будущем производстве аккумуляторов 4680 зависит от способности Tesla преодолеть технологические трудности и наладить массовое производство к концу года. Если это не будет сделано, компания может пересмотреть свои планы и отказаться от собственного производства этих ячеек.