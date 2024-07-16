ExpertBook P5 оснащен процессорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), которые отличаются революционными ИИ-возможностями.

Asus анонсировала ExpertBook P5 – первый ноутбук на новейших процессорах Intel Lunar Lake. Этот ультратонкий и мощный ноутбук обещает стать лидером в области производительности и ИИ-возможностей.

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ExpertBook P5 оснащен процессорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), которые отличаются революционными ИИ-возможностями. Встроенный нейронный движок обеспечивает производительность более 45 TOPS (триллионов операций в секунду) в ИИ-задачах. В сочетании с мощной встроенной графикой Xe2 (Battlemage) общий уровень ИИ-производительности ноутбука превышает 100 TOPS.

ИИ-производительность ExpertBook P5 соответствует требованиям Microsoft для устройств, претендующих на соответствие стандартам Copilot Plus PC. Этот ноутбук идеален для профессионалов, которым необходимо запускать ресурсоемкие ИИ-приложения и выполнять задачи машинного обучения.

14-дюймовый дисплей ExpertBook P5 с антибликовым покрытием и разрешением 2.5K обеспечивает потрясающее качество изображения. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавность и четкость во время работы и игр. Благодаря мощной звуковой системе с динамиками Harman Kardon ноутбук обеспечивает захватывающий звук.

Несмотря на свои мощные возможности, ExpertBook P5 удивительно тонкий и легкий – всего 1,3 кг. Цельнометаллический корпус из алюминия обеспечивает прочность и долговечность. Экран ноутбука раскрывается на 180 градусов, что удобно для совместной работы и презентаций.

Инновационная система охлаждения ExpertBook P5 эффективно регулирует температуру, независимо от положения экрана. Ноутбук также предлагает различные варианты биометрических систем входа, обеспечивая надежную защиту данных.

Ожидается, что Asus ExpertBook P5 поступит в продажу осенью 2024 года одновременно с выпуском процессоров Intel Lunar Lake. Цена новинки пока не объявлена.