Специально для Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition разработано уникальное программное обеспечение, которое погружает пользователей в мир Дораэмона.

Samsung Electronics представила лимитированную версию своего популярного складного смартфона Galaxy Z Flip6 в сотрудничестве с культовым аниме-персонажем Дораэмоном. Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition станет эксклюзивной коллекцией для любителей аниме по всему миру.

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Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition демонстрирует уникальный дизайн, вдохновленный любимым котом-роботом из будущего. Смартфон поставляется в фирменной коробке в комплекте с чехлом в стиле Дораэмона и магнитной подставкой для устройства в виде знаменитого кота.

Помимо эксклюзивного дизайна, смартфон обладает такими же передовыми возможностями, как и стандартная модель Galaxy Z Flip6. Он оснащен складным дисплеем Dynamic AMOLED 2X, мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и долговечным аккумулятором емкостью 3300 мАч.

Специально для Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition разработано уникальное программное обеспечение, которое погружает пользователей в мир Дораэмона. Смартфон включает в себя загрузочную анимацию в стиле Doraemon, специальную тему Doraemon Galaxy, домашние обои Doraemon Treasure Pocket, динамический экран блокировки Doraemon и набор иконок приложений на тему Doraemon.

Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition выпущен ограниченным тиражом всего в 800 экземпляров. Смартфон с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти доступен для предзаказа по цене около 1370 долларов.

Для поклонников аниме и коллекционеров эксклюзивных устройств Galaxy Z Flip6 Doraemon Special Edition станет настоящим сокровищем. Его уникальный дизайн, вдохновленный любимым персонажем, и эксклюзивное программное обеспечение сделают его коллекционным предметом, который обязательно будет выделяться в любом собрании гаджетов.