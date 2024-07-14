Qualcomm и Philips вступают в схватку с китайским гигантом Transsion по поводу патентных войн
Transsion, крупнейший поставщик смартфонов в Африке, оказался втянут в юридическую битву за интеллектуальную собственность.
Технологические гиганты Qualcomm и Philips обвинили китайского производителя смартфонов Transsion в нарушении их прав на интеллектуальную собственность. Transsion, контролирующая 48% рынка смартфонов в Африке, сталкивается с исками в Индии, Европе и Китае.
Qualcomm утверждает, что Transsion отказалась лицензировать ее запатентованные технологии, используемые в большинстве ее смартфонов. В ответ Qualcomm подала иски в Индию, Европу и Китай, стремясь защитить свои права и установить равные условия конкуренции на рынке.
Представитель Qualcomm Энн Чаплин заявила: "Транссион отказалась лицензировать технологии, которые являются важными для ее бизнеса. Мы намерены защитить наши законные права и обеспечить равные условия для всех участников рынка".
Транссион, в свою очередь, заявляет, что уважает права на интеллектуальную собственность и стремится достичь лицензионных соглашений с правообладателями посредством "переговоров дружеского характера". Компания утверждает, что у нее уже есть лицензионное соглашение с Qualcomm для использования ее запатентованных технологий в смартфонах 5G.
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Philips также подала иск против Transsion в Индии. Компания отказалась комментировать подробности иска. Кроме того, в прошлом китайская Huawei Technologies подала в суд на Transsion за нарушение патентов в Китае.
Эти юридические баталии потенциально могут ограничить дальнейший рост Transsion на мировом рынке. Добившись успеха в развивающихся странах, компания теперь сталкивается с сопротивлением со стороны конкурентов и партнеров в сфере лицензионной политики.
Битва вокруг интеллектуальной собственности Transsion высвечивает сложные отношения между инновациями и защитой интеллектуальной собственности. Транссион утверждает, что некоторые лицензионные ставки завышены, а патентная политика в некоторых регионах несправедлива.
По мере того как китайские компании становятся все более значимыми на мировом рынке технологий, ожидается дальнейшее обострение таких патентных войн.
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