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Новостник
Nvidia запускает конкурс по созданию набора данных для улучшения проектирования GPU
Участники конкурса будут собирать и уточнять крупномасштабный набор данных кода проектирования оборудования, который впоследствии станет открытым исходным кодом.

Nvidia, в сотрудничестве с Технологическим институтом Джорджии и другими организациями, объявляет о конкурсе по созданию общедоступного набора данных для обучения моделей больших языков (LLM) в проектировании аппаратного обеспечения.

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Несмотря на прорывные возможности LLM в генерации контента, они сталкиваются с трудностями при проектировании аппаратного обеспечения из-за отсутствия соответствующих данных для обучения. Конкурс LLM4HWDesign направлен на устранение этой проблемы.

Участники конкурса будут собирать и уточнять крупномасштабный набор данных кода проектирования оборудования, который впоследствии станет открытым исходным кодом. Конкурс состоит из двух этапов:

  • Этап I: (до 10 августа 2024 г.) - Сбор данных и расширение существующего набора данных Verilog.
  • Этап II: (до 1 октября 2024 г.) - Улучшение и уточнение собранных данных, разработка методов автоматического создания описаний и стратегий маркировки.

Победители конкурса получат ценные призы, включая графические процессоры Nvidia RTX и денежные награды:

  • 1-е место: Nvidia RTX 4080 + 2000 долларов 
  • 2-е место: Nvidia RTX 4080 + 1000 долларов 
  • 3-е место: Nvidia RTX 4070 + 500 долларов.

Конкурс спонсируют Nvidia и Национальный научный фонд.

Цель конкурса - создать богатый и высококачественный набор данных, который позволит LLM лучше справляться с проектированием аппаратного обеспечения, что приведет к более эффективным и инновационным графическим процессорам и другим устройствам.

#nvidia #искусственный интеллект #gpu
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