В своем твите Сильверберг поделился фотографией первой в истории копии Windows 95, выпущенной с конвейера 14 июля 1995 года.

Легендарная операционная система Windows 95, которая покорила мир 29 лет назад, вновь попала в поле зрения благодаря находке бывшего вице-президента Microsoft Брэда Сильверберга.

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В своем твите Сильверберг поделился фотографией первой в истории копии Windows 95, выпущенной с конвейера 14 июля 1995 года. Согласно приложенной квитанции, копия была приобретена сразу после 17:00 в день запуска ОС.

Эта историческая находка имеет огромную ценность, учитывая новаторское значение Windows 95. Она ознаменовала собой появление интуитивно понятных функций, которые до сих пор остаются неотъемлемой частью современных компьютеров, включая меню "Пуск", панель задач и поддержку Plug and Play для периферийных устройств.

До появления Windows 95 использование компьютеров на базе предыдущих версий Windows или MS-DOS было более сложным. Windows 95 же значительно упростила взаимодействие с домашними ПК, сделав их доступными для широкой аудитории.

Помимо копии Сильверберга, в твиттер-теме были представлены и другие раритеты. Дэйв Пламмер, бывший разработчик Microsoft, опубликовал фото своей копии Windows 95 "Special Edition", которая поставлялась в специальной коробке и предназначалась для журналистов и других участников презентационных мероприятий.

Сильверберг также поделился старой фотографией с вечеринки по случаю запуска Windows 95.